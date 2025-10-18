پخش زنده
فرمانده انتظامی لاهیجان از دستگیری دو سارق حرفهای منزل در این شهرستان خبر داد و گفت: سارقان غیر بومی به ۱۱ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ شریف رحیمی با اشاره به اینکه در پی وقوع یک فقره سرقت مقادیر قابل توجهی طلاجات از منزلی در شهرستان لاهیجان، گفت: بلافاصله چند واحد گشت محسوس و نامحسوس از کلانتری ۱۱ وارد عمل شده تا سرنخهایی از سارقان به دست آوردند.
وی افزود: خوشبختانه در لحظات اولیه سرقت دو سارق این پرونده در دونقطه از شهر شناسائی و دستگیر و خودروی پژو ۴۰۵ آنان نیز در اطراف محل سرقت کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لاهیجان به کشف طلاجات سرقتی از سارقان در همان لحظه دستگیری اشاره کرد و گفت: در تحقیقات تکمیلی دو سارق ۲۸ و ۲۷ ساله و غیر بومی به ۱۱ فقره سرقت به شیوه و شگردی خاص در شهرستان لاهیجان اعتراف کردند.
سرهنگ رحیمی ابعاد این پرونده را وسیع خواند و افزود: این سارقان سرقتهایی در شهرستانهای همجوار لاهیجان و حتی در استان مازندران داشتند که از طریق تیمهای تخصصی پلیس، پرونده برای روشن شدن زوایای آن سرقتها در حال رسیدگی است.