به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هدایت شهبازی گفت: در راستای رسیدگی به پرونده‌های سرقت احشام، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با رصد دقیق اطلاعاتی، آثار بجا مانده و شیوه و شگرد سرقت‌ها رد پای چند تن از سارقان را شناسایی، با هماهنگی مقام قضایی دستگیری آنان را در دستور کار پلیس قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی هویت سارقان حرفه‌ای احشام را شناسایی و با نیابت قضایی طی یک عملیات منسجم و هماهنگ در شهرستان همجوار دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز بیان کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به ۱۱ فقره سرقت احشام با ۲ دستگاه خودرو سمند و پژو پارس در سطح این شهرستان اعتراف کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.