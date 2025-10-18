پخش زنده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: ۱۴ دستگاه اجرایی یزد در ۶ ماهه امسال بیش از ۱۰ همت درآمد عمومی داشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد دهقان منشادی گفت: ۱۴ دستگاه اجرایی استان به عنوان دستگاههای وصول کننده درآمد عمومی شناخته شدند که در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان درآمد عمومی داشتهاند.
وی افزود: این دستگاهها شامل اداره کل امور مالیاتی به عنوان دستگاه اصلی وصول کننده و سایر دستگاهها شامل گمرک، نیروی انتظامی، ثبت اسناد، استانداری، اقتصاد و دارایی، استاندارد، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، محیط زیست، صنعت و معدن، تعاون و کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی میباشند که بر اساس تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دارای پیش بینی درآمدی هستند.
دبیر ستاد درآمد استان یزد، درآمد مصوب دستگاههای درآمدی استان طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را ۳۱ هزار و ۵۹۴ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: درآمد این دستگاهها نسبت به مصوب ۶ ماهه، ۳۵ درصد عدم تحقق و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد اندکی داشته است.
دهقان منشادی درآمد استان یزد مجموع درآمدهای مصوب مالیاتی استان در سالجاری را ۳۱ هزار و ۸۸ میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: مصوب درآمدهای استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به مصوب سال قبل تنها ۲۴ رشد داشته است.