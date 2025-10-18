شهردار تهران در سفر به چین در نشست تخصصی گفتگوی شهرداران در اجلاس اتحادیه شهر‌ها و دولت‌های محلی (UCLG) دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های جهانی و نقش شهر‌ها در حمایت از بشریت مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای زاکانی گفت: از برخی درگیری‌ها در جنوب شرق آسیا گرفته تا جنگ و نسل‌کشی در غرب آسیا، چالش‌هایی هستند که مردم و شهروندان را هدف قرار داده‌اند.

شهردار تهران در ادامه به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اشاره کرد و گفت: به معنای واقعی کلمه، یک شهر از بین رفته و کشته شده است، اما بسیار خوشحالم که این بار و هم‌زمان با این سفرم، آتش‌بس در غزه برقرار و کشتار مردم متوقف شده است.