به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این رویداد همزمان با مدارس سراسر کشور و با هدف کشف استعداد‌های ورزشی دانش‌آموزان استان‌ها و تقویت روحیه‌ی نشاط جمعی و کارگروهی برگزار می‌شود.

تاراسی افزود: این برنامه تا اردیبهشت سال آینده به‌صورت مستمر در مدارس ادامه خواهد داشت و شامل مسابقات متنوع ورزشی درون‌مدرسه‌ای ست.

وی با تبریک هفته تربیت‌بدنی به دانش‌آموزان و فرهنگیان افزود: محور و قهرمان اصلی این المپیادها، خود دانش‌آموزان هستند.