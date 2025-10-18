آغاز المپیاد ورزشی درون مدرسهای در زنجان
المپیاد ورزشی درون مدرسهای در رشتههای مختلف در مدارس استان زنجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: این رویداد همزمان با مدارس سراسر کشور و با هدف کشف استعدادهای ورزشی دانشآموزان استانها و تقویت روحیهی نشاط جمعی و کارگروهی برگزار میشود.
تاراسی افزود: این برنامه تا اردیبهشت سال آینده بهصورت مستمر در مدارس ادامه خواهد داشت و شامل مسابقات متنوع ورزشی درونمدرسهای ست.
وی با تبریک هفته تربیتبدنی به دانشآموزان و فرهنگیان افزود: محور و قهرمان اصلی این المپیادها، خود دانشآموزان هستند.
تاراسی افزود: هدف از برگزاری این برنامهها، صرفاً کسب مدال یا رقابت نیست؛ بلکه تقویت روحیه همکاری، خودباوری و یادگیری مهارتهای زندگی در قالب ورزش است.