استاندار آذربایجانغربی:
شهرک فناوری باید قلب تپنده توسعه آذربایجانغربی شود
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در شهرک فناوری استان، گفت: شهرک فناوری باید نقشی محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛رضا رحمانی عصر امروز در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه نامناسب استان در سهم تولید ناخالص داخلی کشور، افزود: به مدیران شهرکهای صنعتی مأموریت دادهام برنامه و چشمانداز مشخصی تا سال آینده تدوین کنند تا مسیر حرکت روشن باشد.
وی همچنین با بیان اینکه هدف ما تبدیل این شهرک به هاب فناوری شمالغرب کشور است، خاطرنشان کرد: واحدهای فناور، حلقه اتصال صنعت و دانشگاه هستند و آینده توسعه در گرو تقویت این پیوند است.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت زیرساختهای فناورانه نیز اشاره کرده و افزود: هر صنعتی برای رشد به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد و از این رو، ایجاد شهرک آیسیتی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نوپا در دستورکار قرار دارد.
رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انسانی و علمی استان، اضافه کرد: آذربایجانغربی همه توان لازم برای تبدیل شدن به قطب فناوری کشور را داشته و با ایجاد مرکز رشد، شبکه استارتاپی و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، شهرک فناوری ارومیه میتواند به برند توسعه فناورانه منطقه بدل شود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه تمامی طرحها باید فازبندی، زمانبندی و نتیجهمحور باشند تا مردم آثار آن را در کوتاهمدت مشاهده کنند، افزود: زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی باید به سرعت تکمیل شود تا شهرک فناوری بتواند میزبان شرکتهای پیشرو در حوزههای الکترونیک، رباتیک و فناوری اطلاعات باشد.