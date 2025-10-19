دقیقی: پیکان به موش آزمایشگاهی تبدیل شده است
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: پیکان در این فصل به «موش آزمایشگاهی فوتبال ایران» تبدیل شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سعید دقیقی، سرمربی پیکان در نشست خبری پس از دیدار مقابل آلومینیوم، اظهار داشت: از هیئت فوتبال استان البرز تشکر میکنم که در برگزاری این بازی به ما کمک کرد. با این حال، باشگاه پیکان در این فصل به موش آزمایشگاهی فوتبال تبدیل شده است؛ هر هفته از ورزشگاهی به ورزشگاه دیگر میرویم و مظلومکشی میشود. با وجود همه این مشکلات، از حضور هواداران در این مسابقه قدردانی میکنم.
او ادامه داد: از مهدی تاج و سازمان لیگ انتظار داریم به وضعیت ما رسیدگی کنند. نمیشود که پیکان نخستین تیمی باشد که قضاوت داور جوانی مثل ادیبی را تجربه میکند. در هیچکدام از صحنهها از VAR استفاده نشد؛ پس حضور داور پشت ویدیو چه فایدهای دارد؟ بازی حداقل ده بار متوقف شد، اما وقت اضافه بسیار کمی گرفته شد. به آلومینیوم تبریک میگویم، اما انصافاً نتیجه حق ما نبود. حسینی مربی توانمندی است، ولی بازی بیشتر «دریبل تو گل» بود تا فوتبال واقعی. موقعیتهای زیادی داشتیم، اما با یک شوت از سی متری شکست خوردیم. با این حال از بازیکنانم ممنونم که تا پایان جنگیدند.
سرمربی پیکان درباره ایرادات فنی در سیستم داوری الکترونیکی نیز گفت: قبل از بازی VAR تست نشده بود و تا دقیقه ۲۰ قطع بود. بیدلیل نمیگویم که تبدیل به موش آزمایشگاهی شدهایم. اعتراض کردیم که وقتی سیستم درست شد بازی را ادامه دهیم، اما این حق از ما گرفته شد. از طرفی داور هم برای اولینبار در لیگ قضاوت میکرد. تا دقیقه ۴۰ که گل خوردیم، آلومینیوم حتی به محوطه ما نزدیک نشده بود.
دقیقی با لحنی انتقادی از نحوه برخورد با تیمش، افزود: واقعاً ناراحت بودم و نزدیک بود سکته کنم. ما عملاً هیچ میزبانی نداشتیم. چند بازیکنمان را به تیمهای امید و بزرگسالان دادهایم و یکی از بهترین بازیکنانمان را از دست دادهایم، اما باز هم اینگونه با ما رفتار میشود. پیکان تیمی است که برای فوتبال کشور بازیکن میسازد. نباید فقط به خاطر استقلال و پرسپولیس با ما چنین رفتاری شود. حتی گفتند بازی نباید زیر نور برگزار شود و با خواهش و تمنا توانستیم همین میزبانی را هم حفظ کنیم.