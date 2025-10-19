به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.فرمانده انتظامی استان کرمان اعلام کرد که ماموران پلیس در این استان موفق به کشف ۲ محموله بزرگ سوخت و گندم قاچاق شدند.

سردار جلیل موقوفه‌ئی روز شنبه افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی، از ۲ دستگاه تانکر حمل سوخت غیرمجاز عبوری از حومه شهر کرمان، ۴۰ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف کردند.

وی گفت: این خودرو‌ها از مبداء استان‌های مرکزی به مقصد شرق کشور حرکت می‌کردند و ماموران پلیس، ۲ نفر متهم که به صورت سازمان‌یافته درصدد انتقال محموله گازوئیل بودند را به اداره تعزیرات حکومتی معرفی کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان همچنین از کشف ۵۳ تن گندم قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.

سردار موقوفه‌ئی افزود: این محموله گندم قاچاق از ۲ دستگاه کامیون توسط ماموران ایستگاه بازرسی بهادرآباد شهرستان رودبار جنوب کشف و ضبط شد.