به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: امسال ۹ طرح آب و فاضلاب در شهرستان خرمدره اجرایی شده که از این تعداد هفت طرح به بهره برداری رسیده است و دو طرح نیز در دست اجرا قرار دارد.

نادرخانی افزود: برای اجرای این طرح‌ها در مجموع بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی اظهار داشت: بهره برداری از دو حلقه چاه در شهر خرمدره، حفر و تجهیز یک حلقه چاه در مجتمع اردجین و اخذ مجوز یک حلقه چاه در شهر خرمدره از جمله این طرح هاست.

مدیرعامل شرکت آبفای استان زنجان یادآور شد: با اجرای این طرح ها، تعداد چاه‌های تامین آب شهر خرمدره به ۱۷ حلقه افزایش می‌یابد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را جبران کاهش ذخیره آب سد کینه ورس و پیشگیری از بروز تنش آبی در ایام گرم سال در شهرستان خرمدره عنوان کرد.

نادرخانی تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح‌ها بیش از ۲۰ هزار نفر در شهرستان خرمدره از خدمات تامین آب شرب پایدار برخوردار می‌شوند.

وی گفت: به منظور کاهش هدر رفت آب، ۱۰ کیلومتر عملیات اصلاح شبکه در شهر خرمدره و روستا‌های سوکهریز، اسلام آباد و خلج با اعتباری بیش از ۷۰ میلیارد ریالی اجرا شد.

نادرخانی با اشاره به اجرای عملیات توسعه شبکه توزیع آب در بلوار جدید امیرکبیر شهر خرمدره به طول بیش از یک کیلومتر نیز گفت: برای اجرای این طرح ۱۵ میلیارد ریال هزینه شده است.