\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u063a \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0645\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0628\u0627\u063a\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0627\u0635\u0644 \u0635\u0628\u0631 \u0648 \u062a\u0644\u0627\u0634 \u06cc\u06a9\u0633\u0627\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0644\u062d\u0638\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062a\u062c\u0631\u0628\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n\n\n\u0628\u0631\u062f\u0627\u0634\u062a \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u063a \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06af\u0631\u0645\u06cc\n