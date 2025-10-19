همزمان با فصل برداشت میوه های پاییزی
برداشت دانه های یاقوت از باغ های کاشان
شهرستان کاشان با هزار هکتار باغ انار جایگاه ویژهای در استان اصفهان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با بیان اینکه متوسط برداشت انار از انارستانهای کاشان ۱۲ تن در هر هکتار است گفت: فین، راوند، طاهر آباد، مشکات و جوشقان مرکزی و استرک از مناطق عمده کشت انار در کاشان است.
وی با بیان اینکه بیش از دو هزار بهره بردار در زمینه کاشت و برداشت انار فعالیت دارند افزود: با توجه به اینکه انار منطقه کاشان بهطور ارگانیک و بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی تولید میشود و از طعم و کیفیت بالایی برخوردار است و علاوه بر مصرف داخلی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز صادر میشود.
همزمان با برداشت انار نیز یک رویداد فرهنگی و گردشگری با هدف معرفی ظرفیتهای بومی منطقه در روستای جوشقان مرکزی کاشان بر گزار شد.
