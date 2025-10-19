به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان با بیان اینکه متوسط برداشت انار از انارستان‌های کاشان ۱۲ تن در هر هکتار است گفت: فین، راوند، طاهر آباد، مشکات و جوشقان مرکزی و استرک از مناطق عمده کشت انار در کاشان است.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار بهره بردار در زمینه کاشت و برداشت انار فعالیت دارند افزود: با توجه به اینکه انار منطقه کاشان به‌طور ارگانیک و بدون استفاده از کود و سموم شیمیایی تولید می‌شود و از طعم و کیفیت بالایی برخوردار است و علاوه بر مصرف داخلی به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

همزمان با برداشت انار نیز یک رویداد فرهنگی و گردشگری با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی منطقه در روستای جوشقان مرکزی کاشان بر گزار شد.