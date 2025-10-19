در راستای هفته سلامت بانوان، همایش پایش و پیشگیری از سرطان سینه در دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر حسن معیری، فلونشیپ فوق تخصصی جراحی سرطان_ پستان در این همایش گفت: وجود هر توده در سینه، سرطانی نیست و می‌توانند از نوع خوش خیم، فیبروآدنوم و یا کیست‌های خوش خیم باشند.

وی در خصوص علائم هشدار دهنده سرطان سینه گفت:وجود توده یا سفتی در سینه یا زیر بغل، تغییرات در شکل ظاهری، قرمزی، التهاب، فرو رفتن نوک سینه و ترشحات غیرعادی، از مهم‌ترین این علائم هستند.

وی افزود: با خودآزمایی و معاینه بافت‌های بدن، ورزش، وزن ایده آل، رژیم غذایی سالم و کاهش استرس زشکی می‌توان از بروز به سرطان سینه پیشگیری کرد.

معیری در خصوص انواع درمان سرطان پستان اظهار کرد: جراحی، شیمی درمانی، هورمون درمانی، ازجمله درمان‌های موجود برای این بیماری است.

این هفته از ۲۴ تا ۳۰ مهرماه با شعار «سلامت زنان، پشتوانه تاب آوری فردی، خانوادگی و اجتماعی» نامگذاری شده است.