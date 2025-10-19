به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، احمد بنافی فرماندار شهرستان بوموسی گفت: علاقمندان به گردشگری در بوموسی جنوبی‌ترین شهر ایران در خلیج فارس می‌توانند هر روز با هواپیما از فرودگاه بین المللی بندرعباس و یا با شناور از اسکله شهید حقانی بندرعباس و اسکله بندرلنگه به بوموسی سفر کنند.

قاسم بارگاهی نماینده اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان در جزیره بوموسی هم گفت: با مسئولان خطوط پروازی در سطح ملی رایزنی شده تا از اوایل آبان پرواز مستقیم از تهران و مراکز برخی استان‌ها به جزیره بوموسی راه اندازی شود.

به گفته احمد بنافی فرماندار بوموسی افزایش ظرفیت پذیرایی روزانه مراکز اقامتی این جزیره از ۷۰ به بیش از ۱۰۰ تن از جمله اقدامات انجام شده برای پذیرش گردشگر در فصل پاییز و زمستان است.

بهترین فصل گردشگری هرمزگان و جزیره‌های خلیج فارس و بویژه بوموسی پاییز و زمستان است، زیرا در این دو فصل آب و هوای هرمزگان؛ جنوبی‌ترین استان ایران بهاری می‌شود و امکان شنا و ورزش‌های دریایی در آب‌های ساحلی فراهم است و پیاده روی گرداگرد جزیره‌هایی مانند بوموسی و هرمز از تجربه‌های به یادماندنی برای گردشگران است.

جزیره بوموسی جنوبی‌ترین شهر ایران با هشت هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت و دارابودن سواحل صخره ایی و شنی و همچنین قرار گیری در مسیر بین المللی تردد کشتی‌های نفت کش و تجاری دنیا از جذابیت‌های حوزه گردشگری در آب‌های خلیج فارس است.