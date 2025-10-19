مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: طرح آبرسانی به سه روستای شهرستان بندرعباس تا بهمن امسال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عبدالحمید حمزه‌پور افزود: این روستا‌ها؛ بَهرَغ بالا و پایین و زیارت سیدسلیمان است که با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این طرح قرار دارند.

وی گفت: طرح آبرسانی به این روستاها؛ لوله‌گذاری به طول بیش از ۲ هزار و۴۰۰ متر، ساخت یک باب مخزن۳۰۰ مترمکعبی و ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ جدید است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: آب روستا‌های بهرغ بالا و پایین از چهار حلقه چاه موجود در دشت شمیل و نیان تامین می‌شود.

حمزه‌پور با اشاره به اینکه ساخت این طرح از مردادماه امسال آغاز شده، گفت: عملیات ساخت مخزن بهرغ هم‌اکنون در مرحله آرماتوربندی دیوار قرار دارد.

روستای بَهرَغ بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان قرار گرفته که حدود ۸۶ کیلومتر با بندرعباس فاصله دارد.