پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: طرح آبرسانی به سه روستای شهرستان بندرعباس تا بهمن امسال به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عبدالحمید حمزهپور افزود: این روستاها؛ بَهرَغ بالا و پایین و زیارت سیدسلیمان است که با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی در این طرح قرار دارند.
وی گفت: طرح آبرسانی به این روستاها؛ لولهگذاری به طول بیش از ۲ هزار و۴۰۰ متر، ساخت یک باب مخزن۳۰۰ مترمکعبی و ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ جدید است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان افزود: آب روستاهای بهرغ بالا و پایین از چهار حلقه چاه موجود در دشت شمیل و نیان تامین میشود.
بیشتر بخوانید؛ آغاز اجرای سه طرح آبرسانی در میناب
حمزهپور با اشاره به اینکه ساخت این طرح از مردادماه امسال آغاز شده، گفت: عملیات ساخت مخزن بهرغ هماکنون در مرحله آرماتوربندی دیوار قرار دارد.
روستای بَهرَغ بخش تخت شهرستان بندرعباس در استان هرمزگان قرار گرفته که حدود ۸۶ کیلومتر با بندرعباس فاصله دارد.