اداره کل هواشناسی هرمزگان هشدار هواشناسی جوی سطح زرد و نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: تا اواخر وقت سه شنبه ۲۹ مهر رشد ابرهای همرفتی همراه با رگبار باران و رعد و برق، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید به در ارتفاعات و برخی نقاط تنگه هرمز و سواحل و شهرستانهای بشاگرد، حاجی آباد، ارتفاعات شهرستانهای رودان، میناب، بندرخمیر، بستک، بندرلنگه و مناطق مرکزی پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست، احتمال وقوع تندباد لحظهای، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
وی گفت: احتمال طغیان رودخانههای فصلی و بالا آمدن آب رودخانه ها، آسیب به محصولات کشاورزی و سازههای سبک نیز وجود دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از رفت آمد و اسکان در حاشیه رودخانههای فصلی، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: از استحکام سازههای سبک و محافظت از محصولات کشاورزی اطمینان حاصل شود.
وی گفت: هشدار سطح نارنجی هواشناسی نیز تا اواخر وقت فردا دوشنبه در ارتفاعات شرقی و شمالی با رگبار نسبتاً شدید باران، رعد و برق و گاهی تگرگ و تند باد با تاکید بر بشاگرد و حاجی آباد صادر شده است.