تداوم پایداری جو در استان قزوین
کارشناس هواشناسی از تداوم پایداری جو و افزایش دما طی چند روز آینده در استان قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مهدی آخوندی با اعلام این خبر گفت: برای فردا و پس فردا پدیده قالب در آسمان استان وزش بادهای جنوبی و جنوب غربی خواهد بود که ضمن افزایش دما در برخی مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی احتمال گرد و خاک پیش بینی میشود و منجر به کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان اظهار داشت: برای روز چهارشنبه نیز در ساعات بعد از ظهر با توجه به گذر امواج تراز میانی جو از منطقه و همچنین نفوذ زبانههای پرفشار ضمن افزایش ابر در برخی از مناطق به ویژه ارتفاعات استان بارشهای رگباری و رعد و برق پراکنده در استان پیش بینی میشود.
بامداد امروز حداقل دما در قزوین ۷ درجه گزارش شد.