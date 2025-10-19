دومین نمایشگاه تخصصی تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نخستین نمایشگاه توسعه تجارت استان یزد آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،دومین نمایشگاه تخصصی تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و نخستین نمایشگاه توسعه تجارت استان یزد با حضور فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آغاز به کار کرد.

معاون اجرایی نمایشگاه با اشاره به حضور بیش از ۸۶ شرکت‌کننده در قالب ۳۶ غرفه در فضایی به وسعت ۵ هزار متر مربع، گفت: هدف از برگزاری این رویداد، ایجاد بستر تعامل میان فعالان اقتصادی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

صادقی افزود: در حاشیه این نمایشگاه، ۱۰ رویداد جانبی تخصصی با حضور کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری برگزار خواهد شد که موضوعات روز اقتصاد و شیوه‌های نوین تأمین مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان یزد و گسترش همکاری‌های تجاری با کشور‌های هدف به شمار می‌رود.

صادقی در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در نمایشگاه، ضمن آشنایی با مسیر‌های جذب سرمایه، از مشاوره کارشناسان مالی و سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند.

این نمایشگاه تا ۲۹ مهرماه همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی یزد پذیرای بازدیدکنندگان است.