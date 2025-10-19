افتتاح طرحهای عمرانی و فرهنگی شهرداری منطقه یک قزوین + فیلم
سالن ورزشی شهید رئیسی، خانه فرهنگ و باند کندرو مشعلدار به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، یکی از پروژههای شاخص افتتاح شده، اجرای طرح باند کندرو در این ناحیه است که با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان به اجرا درآمد و گامی مهم در تسهیل تردد و ارتقاء ایمنی مسیرهای مواصلاتی محسوب میشود.
همزمان با این پروژه عمرانی، نیازهای فرهنگی و ورزشی منطقه نیز با افتتاح سالن فرهنگی ورزشی شهید رئیسی برطرف شد. این مجموعه در زمینی به مساحت هزار و ۸۷۶ متر مربع و با زیربنای هزار و ۴۵۰ متر مربع در یک طبقه احداث شده است.
در کنار این مجموعه خانه فرهنگ شامل ساختمان اداری، کتابخانه و کلاسهای آموزشی به بهره برداری رسید.
برای احداث خانه فرهنگ و سالن ورزشی ۴۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.