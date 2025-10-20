تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری، انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور از وظایف اعضای شورای شهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ آخرین مهلت استعفایِ مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخابات شوراهاست.

بر اساس قانون انتخابات شورا‌ها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، تا پایان وقت امروز فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند.

داوطلبان همچنین باید برای ثبت نام در انتخابات شورا‌ها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه اقدام کنند. انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مجلس گفت: از مرحله احراز هویت تا اخذ رأی انتخابات شورا‌ها به شیوه الکترونیکی برگزار خواهد شد و این نخستین بار در کشور است که تمام مراحل فرایند انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. در خوزستان هم بنابر گفته رییس ستاد انتخابات استان این انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود.

امروز بخشی دیگر از وظایف اعضای شورای شهر را مرور می‌کنیم

۶ - تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷ - اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط.

۸ - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت برحساب درآمد و‌هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امورشهرداری نباشد.

۹ - تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور.

۱۰ - تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال‌نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.

۱۱ - همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طر‌حهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.

۱۲ - تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته به شهرداری با رعایت آئین‌نامه‌مالی شهرداری‌ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.

‌تبصره - کلیه درآمد‌های شهرداری به حساب‌هایی که با تأیید شورای شهر در بانک‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد بخش دیگری از وظایف اعضای شورای شهر طبق قانون است.