چند پروژه آموزشی با حضور نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل نوسازی مدارس استان در شهرستان دزفول افتتاح و کلنگزنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صبح امروز با حضور عباس پاپیزاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی به همراه سعیدی پور مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خوزستان و جمعی از مسئولان شهری، چند پروژه آموزشی در نقاط مختلف دزفول افتتاح و کلنگزنی شد.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خوزستان در حاشیه این مراسم گفت: تلاشها و پیگیریهای نماینده مردم دزفول در اولویت قرار دادن ساخت و تجهیز مدارس، نقش موثری در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان و استان داشته است.
محمد سعیدی پور افزود: در این آیین عملیات اجرایی احداث هنرستان ۱۲ کلاسه جدید شهید بهشتی شهر دزفول، احداث سه کلاس جدید در مدرسه شاهد سمیه و احداث دبستان ۱۲ کلاسه میلاد در شهرک مهاجرین آغاز شد.
وی ادامه داد: در این مراسم زمین چمن مصنوعی هنرستان دوره اول استاد شهریار نیز افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
همچنین با حضور مسئولان از روند اجرایی احداث دو دبستان ۶ کلاسه و نیز چمن مصنوعی مدرسه امید فردا در شهر میانرود و روند اجرای پروژه احداث مدرسه ۹کلاسه شهر صفی آباد نیز بازدید به عمل آمد.