«طرح ملی نوسرباز» در راستای تشویق به فرزندآوری و جوانی جمعیت در حوزه علمیه حضرت زینب ملایر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر کانونهای خدمت رضوی ملایر گفت: در این طرح چهار نفر از پزشکان و مشاوران خبره در زمینه ناباروری از قم اقدام به ویزیت ۶۴ نفر از شرکتکنندگان در طرح کردند.
منوچهر صحرانورد با اشاره به اینکه درمان ناباروری و دیر باروری در افراد از اهداف این برنامه بود افزود: شرکتکنندگان همچنین در «طرح ملی نوسرباز» ثبتنام کردند تا فرزندان آینده خود را نذر یاری و سربازی امام زمان کنند.
او تاکید کرد: طرح «نوسرباز» یک طرح اقناعی چهره به چهره در زمینه فرزندآوری است که در آن کارشناسان در فضایی صمیمی با هدف تغییر تصورات و باورهای ذهنی غلط فرزندآوری، اقدام کرده و شرکتکنندگان نذر میکنند در صورت فرزنددار شدن، فرزند خود را نذر سربازی و یاری امام عصر کنند.
دبیر کانونهای خدمت رضوی ملایر گفت: این طرح در همه استانها برگزار و در هر استان، برای اجرای طرح «نوسرباز» نمایندهای تعیین شده است.
این طرح به همت کانون خدمت رضوی خانواده و بانوان ملایر و با مشارکت کانون محلهای امام حسن و حوزه علمیه حضرت زینب این شهرستان برگزار شد.