به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محسن ذبیحی معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: شدت مصرف انرژی میزانی هست که برای تولید یک واحد محصول و یا انجام کار استفاده می شود ،متاسفانه طی سال های اخیر از دهه ۱۹۹۰ به بعد عملا شاهد این هستیم که روند شدت مصرف انرژی در کشور ما یک روند افزایشی بوده و در جهان به طور متوسط این روند یک روند کاهشی بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر طبق گزارشات حاصله در کشورمان تقریبا دو برابر متوسط جهانی شدت مصرف انرژی داریم،به طور کلی شاید یکی از مهم ترین دلایل بحث اقتصاد برق و پایین بودن نرخ های حامل های برق برای مصرف کنندگان بوده است که انگیزی کافی برای افزایش بهروری بوده است.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر تصریح کرد: متاسفانه ما در برخی از حوزه ها تکنولوژی های به روزی نداشته ایم و این باعث می شود که شدت مصرف انرژی افزایش یابد،همچنین ما برق در به قیمت های خیلی پایینی در اختیار مصرف به خصوص صنعت قرار داده ایم.

ذبیحی اضافه کرد: همچنین نوسازی صنایع ما در دهه های گذشته به صورت جدی اتفاق نیوفتاده است و در خیلی از حوزه های صنعت شاهد این هستیم که از نسل دو تکنولوژی استفاده می کنیم و این باعث شده که شدت انرژی افزایش یابد همچنین طبق تعریف استاندارد ملی ما در برخی از صنایع بزرگ شاهد هستیم برای تولید واحد محصولی که تعریف شده تا ۵ برابر میزان استانداردی که تعریف شده انرژی مصرف می شود.