۴۸ شرکت تعاونی در استان اصفهان راه اندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۴۸ شرکت تعاونی با سرمایه ثبتی ۱۳ میلیارد و ۹۲۱ میلیون تومان بخش خصوصی در استان راه اندازی شده است.
روح الامین امیری با بیان اینکه این واحدها در حوزههای انرژی خورشیدی، مسکن کشاورزی، خدماتی و صنعتی راه اندازی شده است، ادامه داد:با راه اندازی این شرکتهای تعاونی زمینه اشتغال هزار و ۲۴۱ نفر به طور مستقیم فراهم شده است.
وی گفت: در این مدت همچنین ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه ثابت از محل تفاهم نامه اعتباری با بانک توسعه تعاون به ۵۸ تعاونی استان پرداخت شده است.
روح الامین امیری ادامه داد: با اعطای این تسهیلات زمینه اشتغال ۶۶۰ نفر فراهم شد.
۶ درصد تعاونیهای فعال کشور در اصفهان قرار دارند.