پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره مِیگ (میگو) با هدف معرفی ظرفیتهای شیلاتی و پاسداشت صیادان، در شهر درگهان شهرستان قشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور درگهان در سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این جشنواره انواع غذاها، ماهی و میگو و صنایع دستی محلی در بیش از ۲۲ غرفه عرضه شد.
پورعلی افزود: برگزاری مسابقه آشپزی با میگو، نقاشی کودکان و مراسم عزوا از دیگر برنامههای این جشنواره بود.
محسن دریانورد نماینده صیادان درگهان نیز گفت: ۵۰ شناور در شهر درگهان صید میگو را برعهده دارند.
بیشتر بخوانید: برگزاری جشنواره کودک و نوجوان چَک و فِرز در شهر فارغان
صیدگاههای جزیره قشم، آخرین محدوده صید میگو در آبهای هرمزگان است.