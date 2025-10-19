نخستین جشنواره مِیگ (میگو) با هدف معرفی ظرفیت‌های شیلاتی و پاسداشت صیادان، در شهر درگهان شهرستان قشم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر امور درگهان در سازمان منطقه آزاد قشم گفت: در این جشنواره انواع غذا‌ها، ماهی و میگو و صنایع دستی محلی در بیش از ۲۲ غرفه عرضه شد.

پورعلی افزود: برگزاری مسابقه آشپزی با میگو، نقاشی کودکان و مراسم عزوا از دیگر برنامه‌های این جشنواره بود.

محسن دریانورد نماینده صیادان درگهان نیز گفت: ۵۰ شناور در شهر درگهان صید میگو را برعهده دارند.

صیدگاه‌های جزیره قشم، آخرین محدوده صید میگو در آب‌های هرمزگان است.