به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، تقریبا هر کسی دل درد رو حداقل یکبار تجربه کرده و برای بعضی از افراد دل درد چیزی است که زیاد اتفاق می افتد.

علت درد معده

مشکلات شکمی خیلی مرسوم هستند پس دل درد شما میتونه ناشی از چند تا دلیل مختلف باشد. اینجا تعدادی از دلایل مرسوم هر نوع دل دردی بیان شده؛ ورم معده، اسید معده، عدم تحمل لاکتوز و استرس.

ورم معده:

که میتونه ناشی از هر چیزی باشه،که شامل مسمومیت های باکتریایی،استفاده از داروهای مشخص، سن و سال،تنباکو و یا استفاده از الکل باشه. ورم معده میتونه باعث ایجاد درد در قسمت های بالایی شکم باشد.و حس پر بودن در شکم.

اسید معده:

به عنوان بیماری معده و رودوی هم شناخته میشود، موقعی اتفاق میافتد که اسید معده به مری برمیگرده.که باعث درد یا احساس سوزش توی شکم و پشت قفسه سینه میشود، همچنین خوردن غذاهای چرب و تند هم تاثیر گذار هستند.

عدم تحمل لاکتوز :

تا حالا این حس درد بعد از نوشیدن یه لیوان شیر یا خوردن پنیر داشتین؟ افرادی با این خصوصیت چیزهایی را که لاکتوز داره نمیتوانند هضم کنند ودل درد میگیرند، استرس و فشارهای روانی میتونه باعث اسپاسم های فیزیکی هم باشه.

آیا شما باید دل دردتون رو توی خونه معالجه کنید؟؟

اکثر مواقع دردهای شکمی مسئله مهمی نیستند که شما میتونید در ابتدا اون رو در خانه و بدون مشورت با دکترتون انجام دهید گر چه شما باید در صورت دیدن این نوع علائم شکم درد خیلی سریع با دکترتون تماس بگیرید:

دردی که در عرض چند ساعت بهتر نمیشد دردی که خیلی شدید و حالت بیمارگونه داره.یا بالا اوردن مداوم در طول یکی دو روز. و بزاق خونی یا سیاه طوری داشته باشید، اگر شما این نشانه ها را ندارید میتوانید درمان خودتون رو در خونه داشته باشید و اینکه شما در اسرع وقت و کوتاه ترین زمان حس بهتری خواهید داشت.

درمان خانگی معده درد

نعناع یک مسکن قوی برای معده درد

چند تا برگ تازه نعناع را بجوید یا از شیرینی های فلفل نعناع بخورید( هر چه تندتر و نعناعی تر بهتر) میتوانید آب سرد رو با نعناع تازه طعم دار کنید یا چای نعنا درست کنید.

یک فنجان چای گرم میتونه برای حس درد شما خیلی تسکین دهنده باشد.

یک مشت برگ نعنای خشک شده برای ۱۰ دقیقه درون آب داغ بریزید و بنوشید.

درمان درد معده با کیسه آب گرم

گرما یک راه ساده ولی خیلی موثر در درمان شکم درد است.

از یک پتوی الکتریکی یا پد گرم و سرد شو یا همان کیسه آب گرم استفاده کنید.

شما چیزی رو میخواین که خیلی گرم باشه و اونقدر داغ نباشه که شما رو بسوزونه. پد گرم و سردتون رو جایی قرار بدین که احساس درد میکنید؛ ممکن که ۱۰ الی ۱۵ دقیقه طول بکشه تا شما احساس آرومتری به خاطر اون گرما بهتون دست بده. اگر پد ندارین میتونین که خیلی ساده با چند تا برنج خشک و یه لنگ جوراب که داخلش از مواد غیر طبیعی استفاده نشده باشه برای خودتان درست کنید و سرش رو گره بزنید و برای ا یا ۲ دقیقه داخل مایکروویو بگذارید و دوباره هر موقع که داره سرد میشه به راحتی میتونید گرمش کنید.

شما میتونید به جای همه اینها از پتوهای(FIR) استفاده کنید که مزایای خیلی زیادی نسبت به این پدهای معمولی دارند.

درمان معده درد با چای لیمو

چای لیمو علاوه بر طعم خوب، به خلاصی از درد دل هم کمک میکند.

اسیدی که در درون آب لیمو هست شکم شما رو برای تولید اسید بیشتر تقویت و تحریک میکنه که باعث میشه هضمتون سریعتر اتفاق بیفته.

چند قاشق غذا خوری آب لیمو را به آبگرم اضافه کنید و آنرا به آرامی بنوشید.

درمان سریع معده درد با چای بابونه

چای بابونه باعث میشه التهاب شکم بخوابد و دل درد کاهش میابد.

رازیانه شکم درد را تسکین داده و هضم را آسان می کند.

گاز معده و ورم معده و دل درد را کاهش میدهد.

اگر بتونی رازیانه تازه و خام رو پیدا کنید که فوقلعاده و سالم برای درمان شکم می باشد که هم میتوانی برش بدهید و با چای بنوشید و هم میتوانید بجوید و اگر خام آن را پیدا نکردید، دانه آنرا تهیه کنید که برای درمان خوب عمل میکند و سو هاضمه را بهبود میبخشد.

زنجبیل مسکن قوی برای معده درد

مقداری زنجبیل هم امتحان کنید بعنوان یک درمان طبیعی موثر برای درد شکم و معده و حالت تهوع می باشد، پر از ترکیبات کاملا طبیعی است و برای کاهش التهاب و اسید معده و تحریک و هضم غذا موثر است.

درمان معده درد با آب برنج

عجیب و غریب به نظر میرسد، چرا؟چون وقتی برنج با آب پخته میشود و جوش میاید ترکیباتی رو می سازند و آزاد میکنند که داخل معده قرار میگیرند و باعث کاهش درد شکم و یا حتی زخم معده میشوند.

سرکه سیب برای درمان شکم درد

یه نوشیدنی با سرکه سیب درست کنید.

وقتی شکم شما درد میگیرد، اخرین راه انتخابی شما میتواند سرکه سیب باشد که میتونه در واقع احساس بهتری در شما ایجاد کند.

دو دلیل برای این موضوع وجود دارد:

اولی : سرکه سیب باکتری را میکشد و عفونت باکتریایی معده را میتواند پاک کند.

دومی : اسید معده را متعادل میکند که به مشکلات اسید معده کمک میکند.

توجه کنید که هرگز سرکه سیب را خالی ننوشید چون خیلی سنگین و میتونه به دندونهاتون صدمه بزنه. درعوض با چیزهای دیگه مثل آب گرم یا آب میوه مخلوط کنید، اگر نتوانستید بخورید کمی عسل به آن اضافه کنید.

تسکین معده درد با ماست

ماست ممکن است که به عنوان درمان مشکلات معده نباشد،اما اگر شما میخواهید بدونید که چطوری میشه از شر این کرم ها، خلاص شد از ماست استفاده کنید، چون سرشار از پرو بیوتیک میباشد که برای باکتری ها خوب هستند و میتونن متعادل سازی کنند و شرایط هضم را اسان و فراهم کنند.

درمان شکم درد با نوشابه شیرین

هنگامی که شکم یا معده شما درد میکند برخی از حباب ها میتوانند به شما کمک کنند.

خوردن نوشابه قند دار ایده خوبی برای درمان درد شکم شما نمی باشد.

گر چه میتوانید به جای آن از نوشابه ساده بدون قند استفاده کنید.

تاثیر نان تست برشته برای تسکین معده درد

وقتی که شما ناراحتی شکم دارید خوردن نان تست چیز خوبی است.حتی اگر برشته شود،تاثیر بیشتر و بهتری دارد،ممکن که عجیب به نظر برسه اما حقیقت دارد.

درمان شکم درد با آب نمک گرم

ممکن است که قبلا از آب گرم نمک برای درمان گلو درد استفاده کرده باشید، اما از این به بعد بدانید که برای شکم درد هم مفید میباشد.

یک قاشق چای خوری نمک را با یک فنجان اب گرم مخلوط کنید و هم بزنید و سپس بنوشید.

چای دارچین مسکن معده درد

دارچین هم مانند بقیه برای هضم غذا و کاهش درد شکم موثر است.

هم میتوانید به صورت مخلوط در چای استفاده کنید و هم حتی در غذا ریخته شود.

در صورتی که طعم آنرا دوست ندارید،میتوانید با کمی عسل و یا زنجبیل مخلوط کنید.

حرکات ملایم و کششی یوگا برای درمان معده درد

بیشتر این حرکت ها و پیشنهادات بر روی راه حل های درد داخلی شکم تمرکز کرده است، اما شما میتونید این حرکات کششی رو برای سلامتی و به صورت روزانه هم انجام بدهید.

بسیاری از این حرکات و ژست های یوگا برای کمک به هضم غذا و از بین رفتن طراحی شده اند که باید در صحیح انجام دادن آن دقت کرد تا احساس خوب را بدست بیاریم.

برای تسکین سریعتر، امتحان کنید و زانوها را در شکم جمع کنید و هر جایی که راحتید و احساس ارامش میکنید به پشت دراز بکشید.

زانوهایتان را به طرف قفسه سینه بکشید و با دست هایمان نگهش دارید این حرکت را یک دقیقه ادامه دهید و سپس دستهایتان را رها کنید و این کار را اینقدر تکرار کنید تا احساس بهتری به دست بیاورید. مطمئن شوید که کمرتان بر روی زمین صاف قرار داشته باشد.

خلاصه:

اگر از درد شکم و معده رنج میبرید، بسیاری از امدادهای سریع وجود دارد که بتوانید آنها را انجام دهید.