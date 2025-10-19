پخش زنده
بگفته دبیر بنیاد مهدویت استان همایش معرفتی مهدویت اول بهمن ماه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، مدیر بنیاد مهدویت، نمایندگان دستگاههای فرهنگی و مسئولان استانی با هدف برنامهریزی برای ترویج معارف مهدوی جلسه سیاستگذاری بنیاد مهدویت استان در یاسوج برگزار شد.
در این جلسه نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یاسوج گفت: ما به سوی جهانی حرکت میکنیم که حاکم آن خداست و چه نیکوست که این مسیر را با آگاهی طی کنیم و دیگران را نیز همراه سازیم.
آیتالله حسینی افزود: امروز جهان در حال تحول عظیمی است و جمهوری اسلامی گام مؤثر و مقدمهای برای ظهور حضرت ولیعصر (عج) به شمار میرود و ضروری است باید همه متولیان در این مسیر با جدیت تلاش کنند.
مدیر بنیاد مهدویت استان هم، در این جلسه با تأکید بر لزوم شناخت جایگاه شیعه از دیدگاه معصومین گفت: قدر و منزلت شیعه آنگونه که باید شناخته نشده است و باید درک کنیم که ما از امامان هستیم و امامان از ما هستند.
حجت الاسلام موسویاعظم افزود: دشمنان بهویژه جریانهای داخلی، در تلاشاند تا با ایجاد یأس و القائات نادرست، باورهای دینی جوانان را تضعیف کنند.
وی با بیان اینکه بنیاد مهدویت در تلاش است با همکاری نهادهای مختلف از لغزشها و آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند، افزود: مسئولان نیز در این رابطه باید از وعدههای غیرعملی پرهیز کنند، چراکه هر اقدامی در مسیر ائمه اطهار، برکات خود را در زندگی خواهد داشت.
دبیر جلسه بنیاد مهدویت استان نیز، از برگزاری همایش معرفتی مهدویت در نخستین روز از بهمنماه خبر داد و گفت: این همایش در سالن جرجانی و با حضور اقشار مختلف مردم برگزار میشود.
سیاوش هدف از برگزاری این همایش را تبیین معرفتی مهدویت و معرفی ظرفیتهای مهدوی استان دانست و افزود: برگزاری دورههای آموزشی در دستگاههای اجرایی برای تبیین معارف مهدوی در دستور کار قرار دارد.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی استان نیز از برگزاری سومین جشنواره شعر اقوام ایرانی در این دانشگاه خبر داد و گفت: این جشنواره با محوریت شعر و دلنوشته مهدوی به میزبانی دانشگاه آزاد برگزار میشود.
روزبهی افزود: علاقهمندان تا ۱۵ دیماه فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند و مراسم اختتامیه جشنواره شعر اقوام ایرانی نیز ۱۵ بهمنماه امسال برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: در مراسم اختتامیه این جشنواره از ۱۵ شاعر در بخش شعر مهدوی و ۲۰ نفر در بخش دلنوشته بعنوان صاحبان آثار برتر این جشنواره تجلیل میشود.