پخش زنده
امروز: -
مهلت یکهفتهای استعفای مقامات، مدیران و مشاغل همتراز برای داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها امروز؛ ۲۷ مهر به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس؛ براساس قانون انتخابات شوراها و ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همترازی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر دارند، تا پایان وقت امروز فرصت دارند از سمت خود استعفا کنند.
نامنویسی از داوطلبان شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی و نامنویسی داوطلبان شوراهای روستاها از ۲۴ بهمن بهمدت یک هفته انجام میشود.
جهانگیری سرپرست اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری هرمزگان گفت: در استان هرمزگان برای برگزاری انتخابات، هزار و ۵۳۴ شعبه اخذ رأی؛ ۹۱۷ شعبه ثابت و ۶۱۷ شعبه سیار پیشبینی شده است.
وی گفت: در حال حاضر چهار هزار و ۴۰۲ کرسی شورا در استان فعال است که از این تعداد، ۲۶۱ کرسی مربوط به شهرها و ۴ هزار و ۱۴۱ کرسی مربوط به روستاها است.
بر اساس تقویم انتخابات، هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها و دوازدهمین دوره انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی روز ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود.