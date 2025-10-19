در طرح «پژوهشیار» بنیاد ملی نخبگان، دانشجویان دکتری برگزیده ماهانه تا ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند و در صورت انجام‌ندادن تعهدات، باید مبالغ را بازپرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح «پژوهشیار» برنامه‌ای از بنیاد ملی نخبگان است که با هدف حمایت مالی و معنوی از دانشجویان مستعد و نخبه مقطع دکتری تخصصی طراحی شده است.

این طرح با ارائه کمک‌هزینه‌های ماهانه، زمینه ارتقای کیفیت پژوهش‌های دانشجویان دکتری را فراهم کرده و تلاش دارد انگیزه و توان علمی این قشر از پژوهشگران را در مسیر تحقق اهداف علمی و فناوری کشور تقویت کند.

این طرح بر حمایت از دانشجویانی تمرکز دارد که مراحل مهم تحصیلی از جمله امتحان جامع و دفاع از پروپوزال را با موفقیت پشت سر گذاشته و در مسیر پژوهش‌های عمیق و نوآورانه قرار دارند. این برنامه با ایجاد بستر‌های لازم برای رشد علمی، به دانشجویان این امکان را می‌دهد که با تمرکز کامل بر تحقیقات خود، به تولید دانش کاربردی و افزایش سهم کشور در عرصه‌های علمی بین‌المللی کمک کنند.

کمک هزینه‌های ماهانه این طرح که امسال به ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته، یکی از مهم‌ترین مشوق‌های مالی برای دانشجویان دکتری به شمار می‌رود و به نوعی سرمایه‌گذاری بنیاد ملی نخبگان در توسعه نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر کشور است.

دانشجویان سال سوم دوره دکتری تخصصی که در سنوات مجاز تحصیلی به‌صورت تمام‌وقت در یکی از مؤسسات علمی کشور مشغول به تحصیل هستند، در صورت احراز شرایط خاصی می‌توانند درخواست بهره‌مندی از تسهیلات این طرح را ثبت کنند.

این شرایط عبارت است از اشتغال به تحصیل در نیم‌سال پنجم دوره دکتری تخصصی، قبولی در آزمون جامع تا پایان نیم‌سال چهارم تحصیلی، داشتن حداقل میانگین نمرات تحصیلی ۱۸ در دوره دکتری تخصصی.

همچنین عدم اشتغال به کار در خارج از دانشگاه، احراز شرایط طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی) مطابق مقررات بنیاد ملی نخبگان به‌مدت حداقل دو سال و تصویب پروپوزال رساله دکتری تا پایان نیم‌سال پنجم تحصیلی از دیگر شرایط بهره مندی از تسهیلات طرح پژوهشیار به شمار می‌رود.

در صورت احراز تمامی شرایط زیر، تسهیلات اعطایی بدون بازپرداخت (بلاعوض) لحاظ خواهد شد:

الف. دفاع موفقیت‌آمیز از رساله دکتری حداکثر تا پایان نیم‌سال دهم تحصیلی.

ب. انتشار حداقل دو مقاله پژوهشی مستخرج از رساله دکتری در نشریات معتبر بین‌المللی در چارک اول SIR برای رشته‌های علوم انسانی، هنر و معماری. در صورت عدم امکان، انتشار در نشریات معتبر ملی در چارک اول ISC نیز قابل قبول است. این مقالات باید تا پایان نیم‌سال هشتم تحصیلی منتشر شوند.

مهلت برگزیده برای انتشار مقاله دوم (مطابق با شرایط مذکور) تا شش ماه پس از پایان نیم‌سال هشتم تحصیلی قابل تمدید است.

شرایط احراز نشود، دانشجویان باید تسهیلات را بازگردانند

در صورتی که برگزیده موفق به احراز شرایط ذکر شده نشود، بازپرداخت تسهیلات پس از فراغت از تحصیل و پس از یک دوره تنفس (مهلت تا سررسید اولین قسط) با اقساط ماهیانه طی هجده ماه انجام می‌شود. به ازای احراز هر یک از شرایط زیر، شش ماه به دوره تنفس اضافه می‌شود:

الف. عدم احراز هیچ‌یک از شرایط: بازپرداخت تسهیلات ظرف شش ماه پس از فراغت از تحصیل انجام خواهد شد.

ب. احراز صرفاً یکی از شرایط: مدت بازپرداخت به دوازده ماه پس از فراغت از تحصیل تمدید می‌گردد.

در صورت دفاع موفق از رساله دکتری پیش از پایان نیم‌سال دهم تحصیلی، به همان میزان به دوره تنفس بازپرداخت تسهیلات اضافه خواهد شد. در صورت عدم دفاع موفق از رساله دکتری تا انتهای نیم‌سال دهم تحصیلی، بازپرداخت تسهیلات از ابتدای نیم‌سال یازدهم تحصیلی با اقساط ماهیانه طی هجده ماه ضروری است و دریافت دانشنامه مقطع دکتری منوط به تسویه‌حساب کامل تسهیلات دریافتی است.

فراخوان ثبت‌نام این طرح از اول آبان ماه ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را به همراه مدارک مورد نیاز از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی sina.bmn.ir ثبت کنند.

مهلت ثبت‌نام تا پایان روز یک‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است و پس از این تاریخ امکان ثبت درخواست از طریق سامانه وجود نخواهد داشت.

دانشجویان باید مدارک و مستندات خود را تا ۱۵ خردادماه بارگذاری کرده و پس از اطمینان از صحت اطلاعات، نسبت به ارسال نهایی درخواست اقدام کنند.

بنیاد ملی نخبگان تأکید کرده است که متقاضیان در تکمیل اطلاعات و بارگذاری مدارک دقت کافی داشته باشند، زیرا پس از ارسال نهایی، امکان ویرایش یا ثبت مجدد درخواست وجود ندارد و درخواست‌های ناقص حذف خواهند شد. همچنین در صورت اثبات درج اطلاعات خلاف واقع، نام متقاضی از فهرست مشمولان حذف خواهد شد.

برگزیدگان این طرح نمی‌توانند همزمان از تسهیلات طرح شهید وزوایی و شیوه‌نامه حمایت از جذب استعداد‌های برتر در رشته‌های اولویت‌دار بهره‌مند شوند و این تسهیلات صرفاً برای استفاده در مقطع تحصیلی فعلی ارائه می‌شود.

در صورت انصراف یا خروج از تحصیل، بهره‌مندان موظف‌اند مبالغ دریافتی را مطابق مقررات بانکی و با بهره متعارف اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال بازپرداخت کنند.