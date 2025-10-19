پخش زنده
امروز: -
با حضور مدیرکل مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی وضعیت زیستمحیطی سایت دفن پسماند شهرستان پلدشت بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهمنظور بررسی وضعیت زیستمحیطی سایت دفن پسماند شهرستان پلدشت، حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به همراه معاون محیط طبیعی و رئیس اداره حفاظت از تالابهای استان از این محل بازدید کرد.
در جریان این بازدید، مهدی محمدی رئیس اداره حفاظت محیط زیست پلدشت گزارشی از اقدامات شهرداری در ساماندهی محل دفن پسماند، مدیریت زبالههای شهری و کنترل آلودگیهای احتمالی ارائه داد.
جباری پس از بررسی میدانی، بر رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی، جلوگیری از دفن غیراصولی زباله و تسریع در اجرای طرحهای بهسازی محل تأکید کرد و تذکرات لازم را به مسئولان مربوطه ارائه کرد.
وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر و آموزش عمومی برای کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدأ تأکید کرد و افزود: مدیریت اصولی پسماند از مهمترین شاخصهای سلامت محیط زیست شهری است.