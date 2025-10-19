پخش زنده
برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان همدان، هاکی بازان همدانی موفق به کسب ۲ سهمیه حضور در جام باشگاههای آسیا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس هیات هاکی همدان گفت: براساس اعلام فدراسیون هاکی و به دنبال درخشش هاکی بازان همدانی در لیگهای برتر کشور، استان همدان توانست برای نخستین بار ۲ سهمیه آسیایی کسب کند.
امیر چهاردولی افزود: این افتخار در حالی نصیب ورزش همدان شده که امسال در بانوان قهرمان و در آقایان نایب قهرمان لیگ برتر هاکی کشور شدیم و این موفقیت در ادامه افتخاراتی است که طی ماههای اخیر در تمامی ردههای سنی کسب کردیم و توانستهایم عملکرد درخشانی را در سطح ملی به دست آوریم.
او با بیان اینکه مسابقات جام باشگاههای آسیا معتبرترین رویداد بین المللی فدراسیون جهانی است، تاکید کرد: مسوولان فدراسیون هاکی کشورمان در تلاش هستند تا این جام که امسال به میزبانی تبریز برگزار خواهد شد، در سطح جهانی برگزار شود و تیمهای اروپایی نیز حضور یابند.
رئیس هیات هاکی همدان خواستار حمایت مسئولان اجرایی استان از این رشته ورزشی شد و گفت: هم اینک جزو قطبهای اصلی هاکی کشور به شمار میرویم و کسب عنوانهای قهرمانی در رده سنی مختلف کشور نشان از توان فنی بالای هاکی بازان استان دارد.
مسابقات هاکی جام باشگاههای آسیا اواخر آبان ماه امسال، به میزبانی تبریز برگزار میشود.