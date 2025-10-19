پخش زنده
معاون فنی و راههای روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای هرمزگان گفت: راه فرعی چیروئیه – بندرمقام با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رضایی لُری با اشاره به اهمیت این جاده در توسعه شبکه ارتباطی غرب استان افزود: این طرح به طول ۴۱ کیلومتر یکی از طرحهای شاخص در حوزه راههای روستایی است که تاکنون ۲۷ کیلومتر آن آسفالت شده است.
وی افزود: اجرای این طرح نقش مهمی در تسهیل رفت و آمد ساکنان روستاهای مسیر، رونق اقتصادی منطقه و دسترسی آسانتر به بنادر غربی استان دارد.