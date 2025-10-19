,

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی امروز در مراسم افتتاح اتاق استاندار در دانشگاه فردوسی گفت: راه اندازی این اتاق و برگزاری جلسات مشترک در این فضا منجر به تقویت ارتباط دستگاه‌ های اجرایی و دانشگاه می‌ شود.

غلامحسین مظفری افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشگاه نیاز داریم، به همین دلیل اتاقی در دانشگاه به استاندار اختصاص یافت تا در برخی روزها در آن مستقر شویم و ارتباط نزدیک‌ تر و موثرتری با مجموعه علمی استان برقرار کنیم. ️

وی با اشاره به سهم خراسان رضوی در تولیدات بخش کشاورزی اظهار کرد: جمعیت استان حدود ۸ درصد جمعیت کشور است اما تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی خراسان رضوی ۱۱ درصد تولید کل کشور را شامل می‌ شود و ظرفیت‌ های کشاورزی استان بسیار فراتر از میانگین ملی است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: اقتصاد واقعی به‌ معنای انتقال بی‌ رویه آب از دریا یا حفر بی‌ اندازه چاه‌ ها نیست، بلکه باید با تغییر نگرش، به سمت کشت گیاهان خاص و افزایش بهره‌ وری حرکت کرد، اقدامی که در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد جریان دارد.

مظفری با اشاره به ساختار اقتصادی استان گفت: در بخش اقتصادی، ۹۰ درصد فعالیت‌ ها در اختیار بخش خصوصی است، ظرفیتی که در سایر نقاط کشور مشابه ندارد، این ویژگی باعث شده تا خراسان رضوی در عمل به الگویی از تعامل دولت، دانشگاه و بخش خصوصی تبدیل شود.

وی افزود: برای بهره‌ گیری موثر از این ظرفیت، شورای گفت‌ و گوی دولت و بخش خصوصی در استان به‌ صورت منظم و فعال تشکیل می‌ شود، در کنار آن، «یکشنبه‌ های اقتصادی» هر هفته با حضور مدیران، کارآفرینان و نمایندگان اتاق بازرگانی برگزار می‌ شود تا تصمیم‌ ها و برنامه‌ های توسعه‌ ای بر پایه هم‌ اندیشی و تجربه جمعی اتخاذ شود. ️

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: نتیجه این فضای گفت‌ و گو و همکاری نزدیک، رشد سریع شاخص‌ های اقتصادی و ارتقای رتبه خراسان رضوی از جایگاه بیست‌ و دوم به رتبه نخست کشور در شاخص پایش محیط کسب‌ و کار بوده است. ️

مظفری اظهار کرد: خراسان رضوی استانی است با پیچیدگی‌ ها و ظرفیت‌ هایی فراتر از سایر استان‌ ها، اگر از این ظرفیت‌ ها به‌ درستی استفاده و الگوی بهره‌ وری بر پایه هماهنگی میان دانشگاه، بخش خصوصی و مجموعه مدیریتی استان بنا شود، بی‌ تردید به نتایج مطلوب و پایدار در مسیر توسعه دست خواهیم یافت.

تشکل دانشگاهی در خراسان رضوی شکل قانونی پیدا کرد

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست گفت: حضور نماینده عالی دولت و مدیران ارشد استان در دانشگاه فردوسی مشهد، علاوه بر جنبه نمادین، پیامی برای همه مدیران است که از ظرفیت عظیم این دانشگاه استفاده شود.

عبدالرضا جوان جعفری افزود: دانشگاه فردوسی مشهد با ۱۳ دانشکده، ۱۰ پژوهشکده، ۶۲ دپارتمان، ۴۷۰ رشته تخصصی و ۸۵۰ عضو هیات علمی رسمی ظرفیت‌ های عظیمی دارد و می‌تواند و باید پاسخگوی بسیاری از نیازهای خراسان رضوی باشد.

وی اضافه کرد: «دانشگاه باید به کمک دولت و کشور بشتابد» شعار دولت است و آمادگی داریم که به شکل برنامه ریزی شده و منظم، مسائل و مشکلات استان را از استانداری دریافت کنیم و آنها را در قالب ظرفیت‌ های موجود و کارگروه‌ های تخصصی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: نمونه این تجربه، همکاری دانشگاه فردوسی با آستان قدس رضوی و حرم مطهر امام رضا(ع) است که آغاز شده و در قالب کارگروه‌های مشخص دنبال می‌ شود.

جوان جعفری با اشاره به الزامات ساختاری گفت: تشکل دانشگاهی در خراسان رضوی اکنون شکل قانونی پیدا کرده است و به‌زودی نخستین جلسه رسمی این ساختار برگزار خواهد شد تا در قالب رویکردی منطقه‌ ای و استانی، موضوعاتی چون آمایش، برنامه‌ ریزی درسی، گروه‌های آموزشی و حتی رشته‌ های دانشگاهی را متناسب با نیاز استان پیش‌ بینی و پیشنهاد کنیم.

وی افزود: این فرآیند در واقع گامی در راستای تمرکززدایی و اعطای استقلال بیشتر به دانشگاه‌ های مادر استان‌ ها است.

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: مصوبه‌ ای داشته‌ ایم مبنی بر اینکه شخصیت‌ های برجسته کشور می‌ توانند به‌عنوان استاد افتخاری در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یابند، در همین راستا، از استاندار خراسان رضوی درخواست دارم این عنوان را بپذیرد.