به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت: منظم نبودن ضدعفونی محیط، دفع نشدن اصولی ضایعات و فضولات حیوانی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی در فرآیند کشتار، علت بسته شدن کشتارگاه دام بندرعباس است.

عارف اکبری افزود: در نتیجه رعایت نکردن نکات بهداشتی در کشتارگاه بندرعباس، خونابه، فضولات حیوانی و آلودگی‌های ناشی از آن در سراسر محوطه کشتارگاه بدون تصفیه‌خانه، منتشر شده و محیط را آلوده کرده است.

وی گفت: بی‌توجهی به رعایت نکات بهداشتی موجب حضور حیوانات ولگرد و افزایش حشرات موذی در محدوده کشتارگاه شده است که می‌تواند عامل گسترش بیماری‌های مختلف شود.