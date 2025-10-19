پخش زنده
کشتارگاه دام بندرعباس بعلت تهدید علیه سلامت عمومی پلمپ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان گفت: منظم نبودن ضدعفونی محیط، دفع نشدن اصولی ضایعات و فضولات حیوانی و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی در فرآیند کشتار، علت بسته شدن کشتارگاه دام بندرعباس است.
عارف اکبری افزود: در نتیجه رعایت نکردن نکات بهداشتی در کشتارگاه بندرعباس، خونابه، فضولات حیوانی و آلودگیهای ناشی از آن در سراسر محوطه کشتارگاه بدون تصفیهخانه، منتشر شده و محیط را آلوده کرده است.
وی گفت: بیتوجهی به رعایت نکات بهداشتی موجب حضور حیوانات ولگرد و افزایش حشرات موذی در محدوده کشتارگاه شده است که میتواند عامل گسترش بیماریهای مختلف شود.