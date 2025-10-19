تیم ملی تکواندو کشورمان برای حضور در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۵ چین، امروز تهران را به مقصد ووشی ترک کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان دوم تا هشتم آبان به میزبانی چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد، تیم ملی ایران در دو گروه بانوان و آقایان امروز یکشنبه ۲۷ مهر با بدرقه محمد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون و خانواده تکواندوکاران عازم ووشی شد.

سعیده نصیری، مهلا مومن زاده، مبینا نعمت زاده، ناهید کیانی، کوثر اساسه، نسترن ولی زاده و ملیکا میرحسینی در گروه بانوان و مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهدی حاجی موسائی، محمد صادق دهقانی، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و آرین سلیمی در گروه آقایان ترکیب تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس برنامه مسابقات، این رقابت‌ها دوم آبان با برگزاری مبارزات اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۸۷+ کیلوگرم مردان آغاز می‌شود که آرین سلیمی و ناهید کیانی دارنده مدال‌های طلا و نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس؛ نمایندگان کشورمان در روز نخست در این رویداد خواهند بود و تا هشتم آبان این مسابقات به طول خواهد انجامید.

مهروز ساعی سرمربی تیم ملی بانوان است، نیلوفر صفریان و شیما خلیل ارجمندی به عنوان مربی وی را یاری می‌کنند. در گروه آقایان نیز مجید افلاکی سرمربی است؛ علی تاجیک و مهرداد یوسفی مربیان تیم ملی خواهند بود. ضمن اینکه مسعود حجی زواره به عنوان مدیر تیم در این رویداد حضور خواهد داشت.