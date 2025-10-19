از ابتدای امسال تا کنون طرح های متعددی در حوزه راه‌ های روستایی، بزرگراه‌ ها و محورهای اصلی و فرعی نیشابور به اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای نیشابور گفت: از ابتدای امسال تا کنون اجرای آسفالت گرم در ۱۰ کیلومتر از محورهای روستایی شهرستان با هزینه‌ بیش از ۴۰ میلیارد تومان از جمله اقدامات مهم این اداره بوده است.

مجید مفیدی فر گفت: همچنین در محور روستایی حیدرآباد، به طول ۲ کیلومتر و ۲۰۰ متر، با اعتبار بیش از ۱۰ میلیارد تومان عملیات راه‌ سازی به انجام رسیده است.

وی گفت: در زمینه لکه‌ گیری هندسی و روکش آسفالت در بزرگراه‌ ها و محورهای اصلی و فرعی هم بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: در این مدت، عملیات روکش آسفالت در محور کاشمر به طول ۱۳/۵ کیلومتر، روکش و لکه‌ گیری هندسی در بزرگراه به میزان ۷ کیلومتر روکش و ۵۵ هزار متر مربع لکه‌ گیری هندسی، همچنین ۳ کیلومتر روکش در محور سبزوار دوغایی و ۱/۵ کیلومتر روکش در محور روستایی ماروس به بهره‌ برداری رسیده است.

وی گفت: همچنین اجرای روکش آسفالت سرد به طول ۷ کیلومتر با هزینه بیش از ۱۲ میلیارد تومان از دیگر اقدامات مهم اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ ای شهرستان نیشابور است.