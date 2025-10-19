مبینا حیدری در رقابت‌های کاراته کسب سهمیه قهرمانی جهان - پاریس، با پیروزی مقابل رقبایی از جمهوری چک، بلاروس و فنلاند به مرحله حذفی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مبینا حیدری، کاراته کای وزن منهای ۶۸ کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران، آخرین نفری بود که به عنوان نماینده کشورمان در رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان در تاتامی پاریس به میدان رفت.

او پس از غلبه بر نمایندگانی از جمهوری چک، بلاروس و فنلاند در مرحله گروهی، موفق شد به مرحله حذفی راه یابد.

تیم ایران تاکنون ۹ سهمیه مسابقات جهانی مصر را بدست آورده است و در صورت موفقیت حیدری در مرحله حذفی، سهمیه دهم به دست می‌آید.