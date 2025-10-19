پخش زنده
دادستان بندرلنگه برای ساماندهی شترهای سرگردان در این شهرستان مهلت دو ماهه داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سجاد حسینزاده گفت: در این مدت مالکان شترها باید برای شناسایی، پلاکگذاری و شبنما کردن شترهای سرگردان و فاقد هویت اقدام کنند.
وی افزود: پس از مهلت مقرر، شترهای بدون پلاک بهعنوان بلاصاحب ضبط و به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تحویل داده میشود.
دادستان بندرلنگه گفت: این اقدام با هدف کاهش تصادفات جادهای، بهبود بهداشت عمومی و ساماندهی دامها در نظر گرفته شده است.