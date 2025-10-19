به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ طرح ملی "جی‌نف" و پلاک‌گذاری هوشمند کدپستی با حضور مسئولان استانی در شهرستان رستمکلا به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل پست مازندران در حاشیه این مراسم گفت: پلاک کدپستی هوشمند یکی از سیاست‌های کلان دولت است که امروز در رستمکلا اجرایی شد تا با استقرار کامل آن، برای سرشماری ۱۴۰۵ دچار مشکل نشویم.

بخشی با تشکر از پیگیری‌های استاندار مازندران افزود: این طرح با جدیت توسط رئیس‌جمهور و در سطح استان توسط استاندار محترم در حال اجراست تا مشکلات حوزه آدرس‌دهی به طور کامل برطرف شود.

بر اساس این گزارش، اجرای طرح ملی "جی‌نف" موجب می‌شود تمامی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و سایر مکان‌ها در استان دارای یک آدرس استاندارد و منحصر به فرد شوند.

مدیرکل پست مازندران خاطرنشان کرد: این سیستم قابلیت اتصال نشانی توصیفی و هندسی را برای کاربران فراهم می‌کند و دقت در ارسال مرسولات پستی و ارائه خدمات دولتی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

شایان ذکر است اجرای این طرح در سراسر استان تا قبل از سرشماری سراسری ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت.