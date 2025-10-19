به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در دیدار با معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، با تأکید بر حمایت‌های استان از اقدامات و فعالیت‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به زیرساخت‌های ریلی، هوایی و زمینی استان و موقعیت جغرافیایی و آب و هوای یزد از ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه این فعالیت‌ها برخوردار است.

وی با اشاره به نیاز جدی دانش آموزان به ورزش و تربیت بدنی در کشور افزود: تامین سلامت جسم و روان دانش آموزان، نیازمند افزایش ساعات ورزش صبحگاهی در مدارس است.

استاندار با بیان اینکه استان یزد رتبه اول کم تحرکی در کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: این موضوع موجب امراض و بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت در استان یزد شده است.

بابایی با تاکید بر ضرورت اجرای ویژه و مجزای برنامه‌های ورزشی در استان اظهار داشت: ایجاد پویایی، تحرک و نشاط در دوران نوجوانی باعث ترویج و عادت به ورزش و تحرک در دوران بزرگسالی خواهد شد.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان یزد در بخش پایانی سخنان خود بر نقش پررنگ فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در پایه گذاری سلامت روح و روان و جسم جامعه تاکید کرد.