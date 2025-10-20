پخش زنده
تیم شمشیربازی دختران فارس در اسلحه فلوره مقام سوم المپیاد استعدادهای برتر کشور را به دست آوردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، تیم شمشیربازی دختران فارس در اسلحه فلوره با کسب مقام سوم تیمی در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور، عملکردی موفقی از خود بهجا گذاشت.
این رقابتها در بخش دختران به میزبانی استان یزد برگزار شد و تیم فارس با ترکیب هلنا حفیظ، درنا خانی، آوا همدانی و آترینا مرادی موفق شد جام مقام سوم تیمی را از آن خود کند.
با وجود شایستگی فنی و تلاش مستمر اعضای تیم، نمایندگان فارس در رقابت با حریفان قدرتمند به جایگاه سوم رضایت دادند.
برگزاری المپیادهای کشوری در ردههای سنی پایه، فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای نوجوان در رشته شمشیربازی فراهم کرده است.
فدراسیون شمشیربازی از این رقابتها بهعنوان بستری برای کشف سرمایههای بالقوه تیمهای ملی در آینده بهره میبرد