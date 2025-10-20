پیشفروش محصولات سایپا از فردا
پیش فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا ویژه متقاضیان عادی از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۹ مهر آغاز میشود و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این طرح فروش خودروهای ساینا و کوییک ویژه متقاضیان عادی (از محل مازاد ظرفیت طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) با موعد تحویل خرداد تا مرداد ۱۴۰۵ عرضه شده است.
بر این اساس، متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۹ مهر با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات گروه سایپا به نشانی اینترنتی saipa.iranecar
، خودروی خود را انتخاب کنند.
براساس اعلام گروه خودروسازی سایپا؛ متقاضیان برای تسهیل در فرآیند خرید می توانند قبل از شروع ثبتنام با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا نسبت به ثبت و یا بهروزرسانی اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری و رمز عبور اقدام کنند.
برای اطلاع از جزئیات طرح فروش سایپا و مطالعه بخشنامه کلیک
کنید.