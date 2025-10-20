به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان در این مراسم که فرماندار مینودشت و جمعی از مردم و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، گفت: ۱۹ طرح آسفالت معابر خاکی روستاهای شهرستان مینودشت به مساحت ۷۰ هزار متر مربع از ابتدای امسال‌ تا کنون اجرا شده است.

خسروی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نهضت آسفالت معابر خاکی در ۱۸۵ روستای استان با مشارکت اهالی و شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها اجرایی شده ،

وی گفت: معابر خاکی ۳۲۰ روستای استان از هفته دولت پارسال تا کنون از نعمت آسفالت برخوردار شده است.