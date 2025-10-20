پخش زنده
طرح های آسفالت معابر خاکی در ۱۹ روستای شهرستان مینودشت با حضور استاندار گلستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل بنیاد مسکن استان در این مراسم که فرماندار مینودشت و جمعی از مردم و مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، گفت: ۱۹ طرح آسفالت معابر خاکی روستاهای شهرستان مینودشت به مساحت ۷۰ هزار متر مربع از ابتدای امسال تا کنون اجرا شده است.
خسروی افزود: از ابتدای امسال تا کنون نهضت آسفالت معابر خاکی در ۱۸۵ روستای استان با مشارکت اهالی و شوراهای اسلامی و دهیاران روستاها اجرایی شده ،
وی گفت: معابر خاکی ۳۲۰ روستای استان از هفته دولت پارسال تا کنون از نعمت آسفالت برخوردار شده است.