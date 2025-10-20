بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد یک میلیارد و ۲۱۱ میلیون و ۶۵۷ هزارکیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل ۳ هزار و ۲۴ میلیارد ریال طی روز ۲۷ مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: تابلو مشتقه برق میزبان فروش ۷۸۷ میلیون و ۱۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل سلف در تابلو مشتقه برق طی دومین روز کاری هفته بود. همچنین در این روز ۴۰۳ میلیون و ۳۳۲ هزار کیلووات ساعت دیگر برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس به شکل فیزیکی از تابلو فیزیکی برق دادوستد شد.

تابلو مشتقه برق سبز در این روز میزبان فروش ۵ میلیون و ۵۹۲ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود و ۱۳ میلیون و ۲۰ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به شکل فیزیکی از تابلو فیزیکی برق سبز معامله شد.

در این روز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های توزیع پراکنده و کوچک مقیاس با قیمتی آزاد و رقابتی در تابلو فیزیکی برق آزاد دادوستد شد.