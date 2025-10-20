پخش زنده
امروز: -
به دلیل خشکسالی آب آشامیدنی سیار به ۳۷ روستای شهرستان مهاباد انتقال مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد گفت: از مجموع ۱۷۸ روستای این شهرستان که زیر پوشش شبکه آب و فاضلاب هستند، آب آشامیدنی اهالی ۳۷ روستا به صورت سیار و از منابع موقت تأمین میشود.
مسعود امجدی افزود: با توجه به کاهش بارندگیها در سال آبی گذشته، هماکنون آب آشامیدنی ۳۷ روستای این شهرستان با استفاده از تانکر و یا منابع آبی موقت تأمین میشود.
امجدی اظهارکرد: آب آشامیدنی این روستاها از طریق چشمه تأمین میشود و به دلیل کاهش آب چشمهها، در برخی از ساعات شبانهروز آب روستا قطع شده و روستائیان به صورت جیرهبندی از آب آشامیدنی بهرهمند شدند.
وی، با اشاره به پروژه آبرسانی به ۱۴۱ روستای بخش خلیفان و مرکزی مهاباد هم گفت: این پروژه از اواخر سال ۱۳۹۷ در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان این شهرستان کلنگزنی شد و در قالب آن از مجموع ۱۹۶ روستای مهاباد ۱۴۱ روستا از توابع بخش مرکزی و خلیفان زیر پوشش این طرح قرار خواهند گرفت.
امجدی، با بیان اینکه ۶۴۰ کیلومتر برای اتمام این طرح خط انتقال اجرا میشود و ساخت بیش از ۲۲ مخزن نیز در نظر گرفته شده است؛ تصریح کرد: هم اکنون ۱۶ روستای بخش مرکزی با جمعیتی بیش از هفت هزار و ۸۰۰ مشترک که شامل ۵۰ درصد مشترکان روستایی میشود زیر پوشش شبکه آب و فاضلاب در قالب این طرح قرار گرفتهاند.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان مهاباد، از شهروندان خواست تا در این فصل از سال که دبی آب چمشهها و رودخانهها به شدت کاهش پیدا کرده است، از آب آشامیدنی برای آبیاری باغچهها و شستن فرش و خودرو خودداری کنند تا همه مشترکان از آب سالم و بهداشتی برخوردار باشند.