به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی گفت: در شش ماهه نخست امسال ۲۲۵ هزار و ۴۰۲ گردشگر از موزه‌های آذربایجان‌غربی دیدن کردند.

مرتضی صفری افزود: تخت سلیمان تکاب، قره کلیسای چالدران و کاخ موزه باغچه جوق بیشتر بازدید کننده را در این مدت به خود احتصاص داده است.

صفری، با اشاره به روند توسعه موزه باستان شناسی ارومیه گفت: براساس برآورد مشاور عمرانی، ۲۵۰ میلیارد ریال برای اتمام عملیات توسعه موزه باستان شناسی ارومیه نیاز است که در صورت تأمین به موقع اعتبار مورد نیاز و اختصاص آن، اوایل سال آینده عملیات توسعه دومین موزه غنی کشور به پایان می‌رسد.

وی، با بیان اینکه تاکنون دو فصل این پروژه انجام شده است، افزود: فصل سوم عملیات توسعه موزه باستان شناسی ارومیه آغاز شده که در این فصل اقدام به ساخت سازه‌های فلزی می‌شود.

صفری، اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت سازه‌های فلزی در سالجاری را ۷۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: با اجرای این طرح، توسعه فضای موزه باستان شناسی ارومیه به دو هزار متر مربع می‌رسد که فضای مورد نیاز و به‌روز برای نمایش اشیای موزه فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی افزود: طرح توسعه موزه باستان شناسی پس از مطالعه کارشناسی و با لحاظ اینکه طبقه‌ای که به ساختمان قدیم موزه اضافه می‌شود هیچ باری برای آن وارد نکند، اجرا شده و تمامی اصول ایمنی و استاندارد‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این موزه درسال ۱۳۴۶ احداث شده و از آن زمان هیچ طرح توسعه‌ای برای آن به طورجدی اجرا نشده است و از طرف دیگر برای نمایش آثار موزه تنها ۱۰ درصد فضا وجود داشت.

صفری تصریح کرد: این طرح به دلیل وجود اشیای فراوان در موزه و در راستای آشنا شدن مردم با این اشیا و همچنین حمایت‌های استاندار آذربایجان‌غربی آغاز شد.

وی، همچنین از تعریف "کیو آر کد"برای اشیای موزه خبر داد و گفت: همچنین طراحی جدید سالن قدیم و جدید موزه در دستور کار قرار گرفته تا این بار اشیا با شیوه‌های نوین به نمایش در آید.

صفری اضافه کرد: طرح توسعه موزه باستان شناسی ارومیه یکی از بزرگترین پروژه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان‌غربی است که در آن علاوه بر توسعه موزه، استحکام بخشی ساختمان قدیم موزه نیز صورت می‌گیرد.