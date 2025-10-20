به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: پدر شهید محمدقلی صالحی در روستای یونکی بعد از تحمل سال‌ها فراق، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

خسروی افزود: مراسم تشییع و خاکسپاری این پدر گرانقدر در گلزار شهدای روستای یونکی برگزار می‌شود.

به گفته وی: شهید محمدقلی صالحی اسفند ۱۳۶۷ در عملیات والفجر ۱۰ در منطقه عملیاتی شیخ صالح به درجه رفیع شهادت نائل گردید.