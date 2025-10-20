پخش زنده
سرپرست پارک علم و فناوری خراسانشمالی گفت: این مرکز علمی و آموزشی امسال موفق به جذب ۳۵۵ میلیارد تومان اعتبار از محل قانون جهش تولید دانشبنیان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حسن سجادی گفت: این رقم حدود ۱۲ برابر اعتبار هزینهای و سرمایهای معمول این پارک است.
وی افزود: از مجموع این اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان از محل صنعت فولاد اسفراین است که به همین منظور ساخت فضای ۲ هزار متر مربعی برای مرکز نوآوری تخصصی فولاد آلیاژی و ماشینآلات صنعتی در اسفراین در دست اقدام است.
به گفته سجادی همچنین بنیاد علوی ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای استان اختصاص داده که دو میلیارد تومان از این رقم از محل پارک بوده و هشت میلیارد تومان آن از سوی بنیاد پرداخت شده است.
۱۴۵ شرکت فناور و دانشبنیان در پارک علم و فن آوری استان مستقر هستند که از این تعداد، ۳۳ شرکت دارای مجوز رسمی از معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هستند.