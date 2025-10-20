

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان از ۳۰ مهر تا نهم آبان سال جاری به میزبانی کشور بحرین برگزار می‌شود و مسابقات والیبال ساحلی از امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) یعنی دو روز زودتر از مراسم افتتاحیه رسمی آغاز می‌شود و تا ۴ آبان پیگیری خواهد شد.

در مسابقات والیبال ساحلی پسران این بازی‌ها ۱۲ تیم حضور دارند که مسابقات مرحله مقدماتی در دو گروه زیر برگزار می‌شود:

گروه A: ایران، چین، قزاقستان، عربستان سعودی، مالزی و مغولستان

گروه B: بحرین، تایلند، قطر، اندونزی، سری‌لانکا و مالدیو

ماهان جهانی فر و ابوالفضل مرزبان ملی‌پوشان والیبال ساحلی ایران در این رقابت‌ها هستند که صابر هوشمند به عنوان سرمربی آنها را همراهی می‌کند.

برنامه دیدار‌های تیم ملی والیبال ساحلی زیر ۱۶ سال ایران در مرحله مقدماتی به وقت تهران به قرار زیر است:

دوشنبه ۱۸ مهر، ساعت ۱۵؛ ایران – مالزی

دوشنبه ۱۸ مهر، ساعت ۲۰؛ ایران – عربستان سعودی

سه‌شنبه ۱۹ مهر، ساعت ۱۸؛ ایران – چین

پنج‌شنبه ۲۱ مهر، ساعت ۱۵؛ ایران – قزاقستان

جمعه ۲۲ مهر، ساعت ۱۷؛ ایران – مغولستان