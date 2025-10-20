پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز از شناسایی و معرفی ۱۱ متخلف در زمینه کشتار و عرضه غیرمجاز دام سبک در روستای رودزرد این شهرستان به مراجع قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز حقیقی اظهار کرد: در پی بازدید کارشناسان بهداشت و امنیت غذایی از منطقه رودزرد، موارد متعدد تخلف بهداشتی در زمینه کشتار و عرضه غیرمجاز دام سبک مشاهده شد که پس از مستندسازی، ۱۱ نفر از متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت دامپزشکی بر فرایند کشتار دام افزود: در کشتارگاههای مجاز، علاوه بر رعایت موازین شرعی، تمامی دامها پیش و پس از کشتار توسط کارشناسان دامپزشکی مورد معاینه قرار میگیرند و در صورت مشاهده بیماری یا آلودگی، بخشهای غیرقابل مصرف لاشه ضبط و معدوم میشود.
حقیقی با اشاره به خطرات بهداشتی ناشی از کشتار غیرمجاز بیان داشت: در موارد ابتلا به بیماریهایی همچون هاری، کزاز، شاربن و آلودگیهای انگلی نظیر کنه، دامها اصولاً اجازه کشتار ندارند و ذبح غیربهداشتی آنها میتواند موجب آلودگی محیط و انتقال بیماری به انسان شود.
رئیس اداره دامپزشکی رامهرمز در پایان هشدار داد: با توجه به افزایش بیماریهای مشترک بین انسان و دام، شهروندان از خرید و مصرف گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز در معابر عمومی خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ اطلاع دهند.