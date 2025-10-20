پخش زنده
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیرههای عشایری بهصورت تمامالکترونیک در این استان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید کمال علوی گفت: این شیوه جدید، ضمن افزایش سرعت و سلامت انتخابات، دغدغههای رایدهندگان و داوطلبان را کاهش خواهد داد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در استان فارس برگزار خواهد شد.
دبیر و رییس کمیته سیاسی ستاد انتخابات فارس گفت: استان فارس با ۳۷ شهرستان، ۹۷ بخش و ۱۲۵ شهر بزرگترین واحد تقسیمات کشوری است.
علوی افزود: در استان ۲ هزار و ۳۰۳ روستا واجد شرایط برگزاری انتخابات هستند که از این تعداد، ۲ هزار و ۹۰ روستا با جمعیت زیر یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سه نفره و ۲۱۳ روستا با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره خواهند بود.
او ادامه داد: همچنین استان فارس دارای ۲۰۷ تیره عشایری واجد شرایط انتخابات است که از این میان، ۲۰۰ تیره تا جمعیت یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای سهنفره و ۷ تیره با جمعیت بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر دارای شورای پنج نفره هستند.
علوی اظهار کرد: از میان ۱۲۵ شهر استان، شوراهای ۱۱۵ شهر زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت پنج نفره و ۹ شهر با جمعیت بین ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر هفتنفره و شورای اسلامی کلانشهر شیراز نیز با جمعیت بین یک تا ۲ میلیون نفر دارای شورای ۱۳ نفره است.
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس افزود: ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۸۲۲ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات پیش رو هستند.
او ادامه داد: بر اساس برنامهریزیها، ۲ هزار و ۱۰۷ شعبه رایگیری شهری (یک هزار و ۹۷۳شعبه ثابت و ۱۳۴ شعبه سیار)، ۱۵۳ شعبه عشایری (۱۷ شعبه ثابت و ۱۳۶ سیار) و یک هزار و ۸۰۸ شعبه روستایی (۱۰۱۷ ثابت و ۷۹۱ سیار) پیشبینی شده است.
علوی اظهار کرد: در مجموع، چهار هزار و شصت و سه شعبه اخذ رای در استان فعال خواهد بود که شامل سه هزار و نه شعبه ثابت و یک هزار و پنجاه و چهارشعبه سیار است.
دبیر ستاد انتخابات فارس گفت: شهرستان شیراز با ۹۰۵ شعبه بیشترین و شهرستان اوز با ۲۱ شعبه کمترین تعداد شعبه رایگیری را دارد.
علوی افزود: پیش بینی میشود حدود ۹۵ هزار نفر در برگزاری انتخابات پیشروبه عنوان عوامل برگزاری انتخابات همکاری داشته باشند.
علوی اظهار کرد: ۲۱ آذر تشکیل هیات اجرایی مرکزی را شاهد خواهیم بود و به دنبال آن در روز ۲۷ آذر، دستور رسمی انتخابات و ۲۸ آذرم دستور تشکیل هیاتهای اجرایی حوزههای انتخابیه و ۲۰ دیماه آغاز ثبتنام داوطلبان شوراهای شهر را خواهیم داشت.
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: هشت بهمنماه، شروع بررسی صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی و سوم اردیبهشت ۱۴۰۵ هم آغاز زمان تبلیغات داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر خواهد بود.
علوی افزود: در ارتباط با انتخابات شوراهای روستایی و عشایری نیز ۳۰ آبانماه آخرین مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، ۲۱ آذرماه زمان تشکیل هیاتهای مرکزی، ۲۹ دیماه دستور شروع انتخابات، یکم بهمنماه زمان تشکیل هیأتهای اجرایی در بخشداریها، ۲۴ بهمنماه آغاز ثبتنام داوطلبان انتخابات شوراهای روستایی و عشایری و ۱۱ اسفندماه نیز زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان سوم اردیبهشت ۱۴۰۵اغاز تبلیغات داوطلبان خواهد بود.